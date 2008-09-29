Бенилюкс даст 11 миллиардов на спасение одного банка

Правительства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга приобретут по 49% акций банка Fortis во всех трех странах за 11,2 млд. евро, чтобы спасти его от кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вечером 28 сентября после длительных переговоров между правительствами трех стран и Европейским центральным банком.

Правительство Бельгии потратит 4,7 млрд. евро на приобретение акций, правительство Нидерландов – 4 млд. евро, правительство Люксембурга – 2,5 млрд. евро.

Решение было принято после того, как Fortis на протяжении двух последних недель потерял почти треть своей цены.

Как сообщал УНИАН, банк Fortis имеет свое представительство в Украине, и занимается в Украине, преимущественно, предоставлением страховых услуг.