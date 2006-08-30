В Одесском порту арестовано иностранное судно

Приморский районный суд Одессы удовлетворил заявление об обеспечении иска городского совета к судоходной компании MS «E. R. BRІSBANE» Schіffahrtgesellschaft mbH&Co. KG о взыскании убытков почти в 24,5 млн. дол. Об этом УНИАН сообщили в горуправлении информации.

Заявление подано с учетом того, что ответчик до сих пор не предоставил банковскую гарантию возмещения ущерба, нанесенного 18 августа в результате крупнейшего в истории Одессы аварийного разлива нефтепродуктов. Единственным ликвидным имуществом ответчика на территории Украины является судно «Сmа CGM Aegan» (флаг Либерии), за счет которого возможна компенсация нанесенного ущерба.

В соответствии с вердиктом суда, на теплоход наложен арест до вынесения решения по делу. Судно останется под арестом до момента уплаты ответчиком суммы причиненного ущерба или до предоставления банковской гарантии.

В течение 5 дней представитель судовладельца имеет право подать в Апелляционный суд Одесской области заявление об обжаловании решения Приморского суда.

Как сообщал УНИАН, авария 18 августа произошла в Одесском порту в результате неудачной швартовки контейнеровоза к причалу. В результате в воду попало свыше 74 тонн нефтепродуктов. Несколько дней спустя пятна мазута были обнаружены также на побережье Одессы.