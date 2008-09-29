Одна из самых сексуальных знаменитостей вышла замуж (фото)

Скарлетт Йоханссон вышла замуж за канадского актера Райана Рейнолдса, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя актрисы.

По его словам, 23-летняя Йоханссон и 31-летний Рейнолдс поженились на курорте в пригороде Ванкувера, родного города канадца. По данным журнала Us Weekly, церемония бракосочетания состоялась в субботу.

О помолвке Йоханссон и Рейнолдса стало известно в мае 2008 года. До встречи с Йоханссон Рейнолдс был помолвлен с певицей Аланис Мориссетт, отношения с которой он разорвал в 2006 году. Как для Йоханссон, так и для Рейнолдса этот брак стал первым.

Широкую известность Скарлетт Йоханссон принесли роли в фильмах "Матч Пойнт" Вуди Аллена и "Трудности перевода" Софии Копполы. В феврале 2007 года Скарлетт Йоханссон была признана журналом Playboy самой сексуальной знаменитостью, а в рейтинге журнала Maxim, составленном в мае 2008-го, она заняла второе место после модели Марисы Миллер.

Лента.ру