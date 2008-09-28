19 воспитанников детсада «Ромашка» оказались в больнице

В Тернопольской области в больницах с диагнозом «пищевое отравление» остаются 19 воспитанников детсада «Ромашка» города Скалат, еще 5 детей находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в течение 27 сентября в инфекционное отделение Скалатской и Тернопольской больниц с предварительным диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы еще двое детей 2002 и 2003 годов рождения, которые в городе Скалат посещают детский садик «Ромашка».

Всего в этом дошкольном заведении воспитываются 153 ребенка. Таким образом, по состоянию на 7:00 28 сентября в лечебных заведениях остаются 19 детей, еще 5 – на амбулаторном лечении. Все они в состоянии легкой и средней тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Причина заболевания устанавливается. Ситуация контролируется Главным облуправлениям МЧС.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в инфекционные отделения больниц в городах Скалат, Подволочиск и Тернополь с предварительным диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 17 детей 2002 и 2003 годов рождения, воспитанников детсада «Ромашка» города Скалат.