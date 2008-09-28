В октябре доллар подскочит до 5,15 гривень?

В октябре доллар может подорожать до 5,15 гривен. Такой прогноз Сегодняпубликует со ссылкой на слова зампредседателя правления банка "Финансы и кредит" Игоря Львова. Банкир уверен: доллар будет расти в цене еще месяц-полтора.

"В июне я предсказывал, что доллар укрепится до 5 грн./$ и выше, как видите, это произошло, — сказал Львов . — В октябре эта тенденция продолжится, будет 5,10—5,15 грн./$. Дальнейшая ситуация зависит от многих факторов: насколько дефицитным будет новый бюджет, о какой цене на газ договорятся с Россией — если, например, она окажется $500 за 1000 куб. м, значит гривня ослабеет больше, если $300 — меньше. Обвалить гривню могут и выборы Рады, если они состоятся".

В то же время глава cовета Нацбанка Петр Порошенко не видит оснований для дальнейшего снижения курса гривни. А одним из факторов, повлекших рост спроса на доллары и, как следствие, снижение курса гривни на межбанковском валютном рынке, Порошенко назвал увеличение объема приобретения валюты "Нефтегазом Украины" для расчетов за поставленный газ.

А по прогнозу начальника управления инвестиционно-банковских услуг Укрсоцбанка Эрика Наймана, доллар будет расти еще 2—3 недели, затем доллар пойдет вниз и к концу года вернется к 4,85 грн./$. Найман считает, что нынешний рост доллара — типичная спекулятивная игра, вызванная некоторым его дефицитом на межбанке из-за увеличившегося спроса и вывода некоторыми инвесторами своих капиталов из Украины и охотно подхваченная торговцами розничной валютой.