На фальшивом депутатском мандате в Крыму можно "заработать" миллион

В Крыму работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен местный житель, который выдал себя за депутата Верховной Рады АРК и председателя земельной комиссии городского совета и получил от директора общества с ограниченной ответственностью 1,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти средства мошенник получил за содействие в предоставлении в аренду указанному обществу земельного участка (площадь 100 га) в одном из поселков. В дальнейшем 54 тысячи долларов он передал в качестве взятки председателю сельсовета за оформление им соответствующих документов.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и дача взятки).