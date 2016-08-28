В Тернополе открыли мемориальную доску польскому кинорежиссеру и сценаристу Ежи Гоффману

В Тернополе сегодня открыли мемориальную доску польскому кинорежиссеру и сценаристу Ежи Гоффману.

Как передает корреспондент УНИАН, барельеф с изображением режиссера разместили на фасаде Дворца кино.

Гоффмана власти города решили почтить мемориальной доской в связи с тем, что в начале Второй мировой войны почти год он жил в Тернополе, при этом снял немало документальных фильмов об Украине, а также за то, что во время российского вторжения в Украину 2014 года он выступил в поддержку нашего народа.

«Сегодня мы в очередной раз показываем пример дружбы между Украиной и Польшей. Во времена, когда вражеская российская пропаганда делает все возможное, чтобы сделать из наших народов врагов, такие акции особенно важны. Как и такие люди, как Ежи Гоффман. Он своим примером и творчеством учит украинцев и поляков, как надо жить в мире и добрососедстве, помогать друг другу в критические моменты нашей истории», – сказал во время открытия мемориальной доски городской голова Сергей Надал.