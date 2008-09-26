Регионалы просят не искать в программе Донецкого облсовета «руку Москвы»

Депутаты Донецкого областного совета приняли региональную программу развития русского языка и русской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы сегодня на сессии проголосовали 94 депутата, один против и 7 не голосовали.

Реализация программы рассчитана на 2008-2011 годы. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, составляет 7 млн. 343 тыс. грн.

Представил программу депутат облсовета Юрий ДЕМУРА.

По его словам, причиной для принятия программы стал тот факт, что в последнее время наметилась тенденция к сужению сферы использования русского языка в регионе в вопросах обеспечения права на образование на русском языке, в вопросах использования в деятельности органов власти, при организации телерадиовещания и т.д.

«Все это негативно влияет на стабильность общественно-политической ситуации в регионе, межнациональный мир, общественное согласие и межэтническую толерантность», - подчеркнул Ю.ДЕМУРА.

Он сказал, что новая программа «направлена на сохранение присутствия русского языка и русской культуры в гуманитарном пространстве региона, на обеспечение гармоничного функционирования русского и украинского языков…».

Ю.ДЕМУРА отметил, что реализация программы потребует решения таких задач: совершенствование методики преподавания русского языка; содействие научно-исследовательской деятельности в области русского языка и литературы, этнопсихологии, этнолингвистики; создание условий для углубленного изучения русского языка; изучение и анализ образовательной потребности населения в сфере русского языка и литературы; пополнение фондов библиотек русской литературой; создание теле- и радиопрограмм в поддержку русского языка и т.д.

После представления программы в ее поддержку выступили депутаты облсовета от Коммунистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии и Партии регионов. Против ее принятия никто из депутатов не высказался.

Депутат от Партии регионов Игорь ЧИЧАСОВ заявил, что «программа отвечает на те вызовы гуманитарные, которые несет нам украинская власть, программа не направлена против украинского языка, Украинского государства, и не надо искать в ней «руку Москвы»».

По словам И.ЧИЧАСОВА, «программа направлена на защиту демократии, так как в основе демократии – всегда право выбора».