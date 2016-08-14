Во Львовской области неизвестные бросили боевую гранату во двор директора коммунального предприятия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, это произошло 13 августа около 04.20. От взрыва никто не пострадал, однако повреждены автомобиль и фасадная стена соседнего дома.

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Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, гранату бросили во двор 39-летнего директора коммунального предприятия «Дрогобычский рынок», который также является членом одной из политических партий. Взрывом поврежден автомобиль «Лексус».