На Харьковщине разоблачили подполковника СБУ, причастного к нападению на инкассаторов

В Купянске на Харьковщине 21 июля организованная группа совершила вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль и похитила 4,6 миллиона гривень. Правоохранители установили личность одного из нападавших, им оказался подполковник Управления СБУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Читайте такжеЛуценко вручил подозрение судье Высшего хозсуда Швецу (видео)

Во время обысков по месту временного проживания подполковника правоохранители изъяли почти пятьдесят тысяч долларов США, пистолеты Макарова и "Вальтер" с боевыми патронами.

Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Подполковнику объявили о подозрении в совершении преступления. Его задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. СБУ предоставит следователям полиции полную поддержку в расследовании дела.

"Это задержание является еще одним свидетельством того, что СБ Украины взяла курс на очищение собственных рядов от воров, которые, к сожалению, продолжают оставаться среди подавляющего большинства честных сотрудников", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, 21 июля в 11:05 утра в ходе плановой инкассации торговой точки на инкассаторский автомобиль Приватбанка было совершено вооруженное нападение двумя неизвестными преступниками, вооруженными стрелковым оружием. Под угрозой применения оружия преступники смогли завладеть транспортным средством, через 2 минуты машину обнаружили сотрудники СБ банка и полиции неподалеку от места преступления. Водитель и экипаж инкассаторского автомобиля не пострадали.