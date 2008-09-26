В Киевской области задержали банду, в которую входили офицеры спецслужб

Вчера в г. Бровары Киевской области в одном из развлекательных комплексов во время вооруженного нападения на бизнесмена из Одесской области с целью завладения 1 млн. грн. была задержана организованная преступная группировка (ОПГ), в состав которой входили бывшие и нынешние сотрудники спецслужб Украины.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Владимир МИЩЕНКОВ, задержание осуществляли сотрудники ГУБОП, УБОП МВД Украины в Киеве и бойцы подразделения быстрого реагирования «Сокол».

В результате операции задержаны 5 членов группировки, которую возглавлял бывший работник Управления государственной охраны Украины, 1980 года рождения.

Среди задержанных также нынешний офицер Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, 1982 г. р., нынешний сотрудник СБУ, 1975 г. р., киевлянин и житель Киевской области соответственно 1979 и 1983 г. р.

По словам В.МИЩЕНКОВА, оперативным спецподразделением было установлено, что данная ОПГ действовала на протяжении длительного времени и специализировалась на вооруженных разбойных нападениях на антикваров, коллекционеров драгоценностей, а также является причастным к незаконному обороту оружия.

Во время нападений члены группировки использовали престижные иномарки, одежду и спецсредства спецподразделений, радиостанцию, оружие и методы конспирации.

Как отметил заместитель начальника ГУБОП, при задержании у членов группировки было изъято 100 тыс. грн., 8 тыс. долларов, автомат Калашникова, два нагана, пистолет ТТ, две гранаты и служебные удостоверения.

Сейчас Генпрокуратура Украины решает вопрос о возбуждении уголовного дела.