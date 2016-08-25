Дело экс-начальника донецкой милиции Романова, способствовавшего созданию "ДНР", передали в суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Прокуратурой установлено, что генерал-майор милиции в 2014 году изменил присяге сотрудника правоохранительных органов Украины и способствовал созданию на территории Донецкой области террористической организации «ДНР».

В частности, Романов в период с февраля по март 2014 года, находясь на должности начальника ГУ МВД в Донецкой области, не организовал надлежащую работу ведомства по предотвращению антиукраинских митингов в Донецке и привлечению к уголовной ответственности радикально настроенных сторонников так называемого «референдума» об отделении территории Донецкой области от Украины.

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Кроме того, во время захвата административного здания Донецкой областной государственной администрации глава милицейского главка лично выступил перед участниками общественных беспорядков и пообещал им сотрудничество со стороны милиции.

Из-за того, что подельник террористов находится на временно оккупированной территории, прокуратурой Донецкой области было принято решение о проведении в отношении него специального досудебного расследования. Заочное расследование проведено по ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.