В Ужгороде пьяный пограничник совершил ДТП, пытаясь скрыться от полиции (фото)

Об этом сообщает патрульная полиция Ужгорода.

Как говорится в сообщении, 25 августа около 3:30 полицейские на улице Собранецкой в Ужгороде заметили автомобиль Hyundai Matrix, который двигался навстречу патрульным с нарушением правил дорожного движения.

«Полицейские подали сигнал об остановке, однако водитель требование полицейских проигнорировал. Зато мужчина увеличил скорость и начал убегать, но во время движения не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся», - добавили в полиции.

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Водитель оставил поврежденный автомобиль, а сам скрылся с места происшествия.

Вскоре экипаж патрульных задержал беглеца на площади Корятовича. 23-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Результат теста показал 1,67 промилле алкоголя в крови.

Во время разговора с патрульными мужчина назвался лейтенантом Госпогранслужбы.

«Авто полицейские эвакуировали на штраф-площадку. Мужчина получил от патрульных 4 административных протокола о нарушениях в сфере дорожного движения и постановление. Меру наказания установит суд», - добавили в патрульной полиции.

По сообщению пресс-службы Чопского пограничного отряда, отностельно данного случая назначено служебное расследование.