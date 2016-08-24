Украинцев нет среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии - МИД
22:49, 24 августа 2016Общество
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Граждан Украины среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии нет.
REUTERS
Об этом представитель Министерства иностранных дел Украины Ореста Старик сообщила Радио Свобода.
«К счастью, граждан Украины среди погибших в Италии нет. Также украинцев нет и среди раненых», - отметила Старик.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в ряде городов центральной Италии, в том числе в Риме и Болонье.
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