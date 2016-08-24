В День независимости донецкие патриоты поздравили Украину гимном на улице и листовками с неба (видео)

Как сообщало издание "Новости Донбасса", гимн заиграл в 6 часов утра на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта в Донецке. "Ребята сняли квартиры, поставили включение гимна Украины на 5 утра и свалили. Гимн играл, пока искали хозяев квартир", - сообщила в свою очередь в "Твиттере" пользователь donetskaya.

Подробности из Донецка. Ребята сняли квартиры, поставили включение гимна Украины на 5 утра и свалили. Гимн играл пока искали хозяев квартир) — donetskaya (@tanya7011) August 24, 2016

Кроме того, на набережной между проспектами Ильича и Дзержинского появилась надпись "Донецк - Украина. 24.08.2016".

В свою очередь волонтеры организации "Сестры милосердия" провели акцию, в ходе которой около 6:30 утра сбросили из беспилотного летательного аппарата на оккупированный Донецк тысячи листовок, в которых было размещено поздравление горожанам с Днем независимости Украины.

По данным корреспондента телеканала "112. Украина", беспилотный летательный аппарат запустили неподалеку от Донецка, после чего он взял курс напрямую на оккупированный город.

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Перед тем туда загрузили несколько тысяч поздравительных открыток с поздравлениями с Днем независимости. Были там и другие листовки - с напоминанием о том, что Донецк – это Украина, также там были номера СБУ и "реклама" программы "Тебя ждут дома".

Акция состоялась, однако с небольшими проблемами: первой проблемой стала погода - было ветрено, потом немного задождило, а уже потом, буквально на подлете к Донецку, аэроразведчики столкнулись с тем, что начали работать вражеские средства радиоэлектронной борьбы.