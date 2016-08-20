Суд освободил боевика "ЛНР" по программе СБУ "Тебя ждут дома"

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Одурманенный российской пропагандой житель Беловодского района Луганской области в 2014 году способствовал незаконной деятельности т.зв. "ЛНР". Осознание ошибки пришло к нему очень быстро, после чего он отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками. Бывший участник НВФ узнал о Программе Службы безопасности Украины "тебя ждут дома" и стал ее участником", - говорится в сообщении.

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После завершения всех процессуальных действий Беловодский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

"Получив постановление суда, бывший боевик собственным примером еще раз подтвердил, что Программа СБУ действует, и призывает тех, кто еще имеет такую возможность, сложить оружие и возвращаться домой", - подытожили в ведомстве.