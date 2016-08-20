Суд освободил боевика "ЛНР" по программе СБУ "Тебя ждут дома"
От уголовной ответственности по программе СБУ "Тебя ждут дома" освобожден еще один участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Одурманенный российской пропагандой житель Беловодского района Луганской области в 2014 году способствовал незаконной деятельности т.зв. "ЛНР". Осознание ошибки пришло к нему очень быстро, после чего он отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками. Бывший участник НВФ узнал о Программе Службы безопасности Украины "тебя ждут дома" и стал ее участником", - говорится в сообщении.
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После завершения всех процессуальных действий Беловодский районный суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
"Получив постановление суда, бывший боевик собственным примером еще раз подтвердил, что Программа СБУ действует, и призывает тех, кто еще имеет такую возможность, сложить оружие и возвращаться домой", - подытожили в ведомстве.