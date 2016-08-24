Порошенко: Через военкоматы на фронт пришли 300 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.

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"Через военкоматы на фронт пришли почти 300 тысяч человек. Первыми добровольцы, затем мобилизованные, теперь контрактники. И если бы мы двигались по инерции прошлого года, то сейчас уже должна была бы заканчиваться девятая очередь мобилизации, но мы не начинали еще и седьмой", - подчеркнул Порошенко.