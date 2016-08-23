Расстрел двух полицейских на Тернопольщине: в МВД рассказали подробности и назвали имена погибших (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

О выстрелах в хозяйстве соседа правоохранителям сообщил местный житель. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские были в полной экипировке, одетые в бронежилеты.

На момент прибытия правоохранителей женщина была уже мертва. Ее тело лежало в подсобном помещении, а рядом сидел вооруженный человек. Полицейские окружили хозяйство и начали переговоры со злоумышленником. На их слова он не реагировал, наоборот открыл огонь.

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"Первым выстрелом преступник ранил в ногу инспектора полиции Сергея Танасийчука. Сейчас лейтенанта прооперирован, его жизни угрозы нет. Вторая пуля, выпущенная из охотничьего ружья, стала смертельной для оперуполномоченного Александра Рудика. Майор полиции был убит выстрелом в шею", - говорится в сообщении МВД.

Затем на место прибыло специальное подразделение "Сокол". Правоохранители по периметру окружили хозяйство, из которого вел стрельбу хозяин, чтобы обезопасить других жителей населенного пункта. Убийца на контакт не шел. Было принято решение о штурме.

"Во время спецоперации смертельное ранения получил еще один сотрудник полиции. Инспектор Андрей Чернятинский погиб на месте", - рассказали в Министерстве внутренних дел.

В связи с трагедией в полиции Тернопольской области объявлен День скорби и приспущен государственный флаг на здании полиции.