Деканоидзе назвала расстрел двух полицейских на Тернопольщине "черным днем"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Сегодня черный день для полиции Украины и всех полицейских. Мы потеряли двух бойцов. Ребята погибли от пули преступника при исполнении своих обязанностей. Я не могу передать словами, какие чувства переполняют меня и каждого из нас. Скорблю вместе с родными и близкими погибших", - отметила она.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области 45-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе своего хозяйства. Когда прибыли полицейские, мужчина начал стрелять по ним. В результате погибли 30-летний майор и 31-летний капитан полиции.

45-летний мужчина, убивший двух полицейских на Тернопольщине, ранил еще одного и застрелил свою 41-летнюю жену.