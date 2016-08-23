Деканоидзе назвала расстрел двух полицейских на Тернопольщине "черным днем"
Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подтвердила информацию, что на Тернопольщине погибли двое правоохранителей во время исполнения служебных обязанностей.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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"Сегодня черный день для полиции Украины и всех полицейских. Мы потеряли двух бойцов. Ребята погибли от пули преступника при исполнении своих обязанностей. Я не могу передать словами, какие чувства переполняют меня и каждого из нас. Скорблю вместе с родными и близкими погибших", - отметила она.
Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области 45-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе своего хозяйства. Когда прибыли полицейские, мужчина начал стрелять по ним. В результате погибли 30-летний майор и 31-летний капитан полиции.
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