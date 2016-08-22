Журналисты рассказали, как экс-зам Авакова скрыл гектар земли под Киевом (фото, видео)

Зато журналисты опубликовали документы, которые свидетельствуют, что дом, возле которого произошел грабеж, принадлежит дочери Чеботаря - Оксане, а один из нападавших, зафиксированный на видео - зять экс-чиновника Олег Полищук, говорится в расследовании на Bihus.info.

Так, за несколько дней после нападения Чеботарь пригласил нескольких журналистов к себе в гости, в дом, который записан на его жену - Варвару Чеботарь, чтобы показать, как скромно живет.

Земельный участок под домом также записана жену экс-заместителя министра, говорится в расследовании.

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Чеботарь показал корреспондентам дом и огород, записанные на жену. Зато не показал более гектара земли, который расположен сразу за огородом и записан на самого чиновника.

"На участке расположена зона отдыха: бассейн, детская площадка, беседка, декоративные елки. Предположительно, Чеботарь сознательно скрыл эту недвижимость от журналистов, поскольку в декларацию за 2014 год он ее просто не внес, хотя переоформлена земля была еще в 2013 году", - говорится в сообщении.

Напомним, дочь экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря построилась на землях в селе Лесники, которые отдал Национальный университет биоресурсов и природопользования. Ранее эти земли, а точнее -участок леса, были зарезервированы под заказник "Монашеский лес". Согласно официальной информации с сайта МВД, Сергей Чеботарь является почетным профессором Национального университета биоресурсов и природопользования. В этом же университете защищала кандидатскую диссертацию его дочь.