В ГПСУ оценили количество военной техники и артиллерии РФ вблизи админграницы с Крымом

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Все КПВВ работают в штатном режиме. Периодически возникают паузы из-за того, что оккупанты неритмично осуществляют пропуск лиц и транспортных средств. Они группами собирают мужчин по 10-15 человек, проводят детальную фильтрацию, узнают много персональной информации о том, куда едут люди, с какой целью, проверяют цифровые носители информации. Поэтому в течении дня возникали паузы в работе КПВВ, но в целом ситуация стабильно спокойная и контролируемая", - рассказал он.

В ГПСУ отмечают, что количество граждан, следующих на оккупированный полуостров продолжает снижаться.

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"Приятно отметить, что количество граждан, которые едут на оккупированный полуостров, значительно уменьшилось, приблизительно втрое, поэтому мы не наблюдаем очередей на КПВВ. Единственное, что несколько больше было автомобилей на пункте "Чонгар", там скопление иногда достигало 30-40 автомобилей, что не является критическим", - сказал Слободян.

Говоря о количестве и видах российской военной техники, то по данным ГПСУ, вблизи админграницы нет наступательного вооружения, в том числе тяжелой артиллерии.

"Мы наблюдали военную технику РФ возле их позиций, но это небольшие группы численностью 5-6 автомобилей, это ложится в логику ротации. Если говорить о больших военных соединениях, о тяжелой артиллерии, о скоплении той военной техники, которая могла бы проводить наступательные действия или участвовать в масштабной операции, то на самой админгранице мы этого не наблюдаем", - сообщил Слободян, добавив, что оккупационные войска традиционно проводят разведку при помощи БПЛА, вертолетов, а также морских катеров.