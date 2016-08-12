Осветительные ракеты, прожекторы и движение техники: В ГПСУ рассказали о ситуации вдоль границы с оккупированным Крымом

Об этом сегодня, 12 августа, рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает 5 канал.

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"Мы наблюдаем повышенную активность Российской Федерации вблизи админграницы. Это и передвижения небольших групп, небольшого количества автомобилей с личным составом, это и увеличение количества пограничных нарядов. В течение ночи представители страны-оккупанта активно использовали вблизи админграницы осветительные ракеты. Пытались освещать территорию материковой Украины и наши позиции прожекторами. Неоднократно мы наблюдали движение катеров на воздушной подушке морем вдоль админграницы без ее пересечения", – сообщил спикер ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, Россия значительно увеличивает количество вооруженных военных на пунктах пропуска в оккупированном Крыму.

По данным пограничников, позиции вооруженных сил РФ усилились новой техникой и личным составом. Значительно возросла активность использования военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, аэростатов и морских катеров.