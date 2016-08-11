Россия увеличила количество вооруженных военных на границе с оккупированным Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«На оккупационных пунктах пропуска значительно увеличивается количество вооруженных военных. Позиции вооруженных сил РФ усилились новой техникой и личным составом. Значительно возросла активность использования военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, аэростатов и морских катеров», - сказал он.

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Так, по словам Слободяна, «только с 7 августа пограничники на админгранице наблюдали пролеты 15 вертолетов МИ-8 РФ, в 12 случаях оккупанты использовали для воздушной разведки БПЛА, как минимум в пяти случаях вдоль админграницы по морю передвигались катера различного типа, а в районе российского пункта пропуска Армянск наблюдается усиленное использование аэростата типа «Рысь», который неподвижно висит в воздухе на высоте около 1 км».

Кроме того, как сказал Слободян, в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016», которые запланированы Россией в период с 5 по 10 сентября, отмечается перемещение на временно оккупированную территорию Крыма дополнительных военных частей и подразделений.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПСУ, российские правоохранители проводят фильтрацию мужчин от 18 лет, которые выезжают из Крыма на материковую часть Украины.