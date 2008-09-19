«Нафтогаз Украины» планирует привлечь кредит Deutsche Bank

НАК «Нафтогаз Украины» планирует привлечь у Deutsche Bank кредит в размере 1,55 млрд. долл. до конца этого года.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА.

«Мы будем использовать эти средства на текущие нужды», – сказал он, отказавшись прокомментировать цель займа.

Кроме того, по словам главы НАК, компания ведет переговоры и с российскими банками о привлечении кредитов, а также рассматривает возможность выпуска облигаций в 2009 году.

«Мы активно работаем с российскими банками. Мы начинаем задумываться над выпуском новых облигаций не ранее следующего года», - сказал О.ДУБИНА.

Он отказался уточнить общий размер обязательств компании на сегодняшний день, отметив, что они находятся в «разумных пределах».

Напомним, 12 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина ведет переговоры с Deutsche Bank о привлечении средств на закупку газа для заполнения газохранилищ.

(11 сентября во Франкфурте-на-Майне состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления Deutsche Bank AG Йозефа АКЕРМАННА при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ. Тогда основную тему переговоров стороны не уточняли.)

Ю.ТИМОШЕНКО также уточнила, что объемы этого газа будут зависеть от объема кредита.

Еще ранее, 23 июля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца текущего года закупить 14,5-15 млрд. кубометров среднеазиатского газа по цене 179,5 долл. за кубометр для закачки в хранилища.

По ее словам, на то время «Нафтогаз» закупил 8 млрд. кубометров газа по цене нынешнего года.

«Если все договоренности, которых мы достигли (с «Газпромом» - УНИАН) будут соблюдены, то мы сможем выйти до конца периода, когда идет закачка, приблизительно на 14,5-15 млрд. кубометров газа, которые будут принадлежать НАК «Нафтогаз» и будут выкуплены им - это значит, что на этот газ будет сохраняться в осенне-зимний период та цена, которая есть в этом году, та цена, которая сможет нам дать некоторый люфт ценообразования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом, и поблагодарила в связи с этим и НАК «Нафтогаз Украины», и «Газпром» за нахождение такой модели работы.

16 сентября т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в хранилища Украины уже закачено 16 млрд. кубометров газа. «У нас есть 16 млрд. кубометров газа и это значит, что мы спокойно идем в зиму», - заявила она, отметив, что газ был закуплен по ценам текущего года. В «нафтогазе» эту информацию подтвердили.

Согласно данным «Нафтогаза», на начало отопительного периода 2008-2009 годов (по состоянию на 15 октября т.г.) общий объем активного природного газа в ПХГ Украины будет составлять около 28 млрд. куб. м, из которых государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" будет владеть объемом газа на уровне 14 млрд. куб. м.