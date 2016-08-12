На Луганщине СБУ задержала 3 участников агентурной сети "народной милиции ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в ее состав входили трое жителей Луганской области.

Один из них недавно освободился из исправительной колонии, расположенной на оккупированной территории, где отбывал наказание за умышленное убийство. Он получил задание от главарей террористической группировки вернуться в подконтрольные украинской власти районы с инструкциями по работе агентурной сети.

По указанию кураторов, пособники боевиков передавали информацию о дислокации, перемещениях, количественном составе и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО.

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Информаторы собирали данные вблизи населенных пунктов Попасная, Горское, Тошковка, Лисичанск и Северодонецк.

Сотрудники спецслужбы задержали трех участников сети в Северодонецке и поселке Врубовка Попаснянского района.

В рамках открытого уголовного производства двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.