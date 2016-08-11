СБУ задержала двух жителей Луганщины, пошедших воевать за "ЛНР" за гречку с макаронами (видео)
Двух жителей Старобельского района Луганщины, которые пытались присоединиться к террористической организации «ЛНР» задержали в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в конце 2015 года они с целью подзаработать поехали в Луганск и подали заявления в вербочный пункт террористов «ЛНР».
"Убедившись в отсутствии перспектив и будущего самопровозглашенной фейковой республики, молодые люди вернулись на территорию, подконтрольную Украине", - сказано в сообщении.
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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
По словам одного из задержанных, на подконтрольной "ЛНР" территории они пробыли 5 месяцев, однако обнаружили, что "так называемая "Луганская народная республика" - фальшивая, денег особо нет".
"За работу, за тяжелый труд платят гречкой, макаронами, пшеном", - рассказал молодой человек.
Другой задержанный пожаловался что к тем, кто воюет на стороне боевиков "ЛНР", относятся плохо и никаких нормальных условий для них нет.