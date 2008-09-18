Сомалийские пираты добрались до граждан Китая

У берегов Сомали похищено гонконгское судно. На его борту находились 25 моряков, из них 24 гражданина Китая. Как сообщили представители посольства Китая в Кении, инцидент произошел накануне, передает Синьхуа.

Ранее сегодня у берегов Сомали был захвачен греческий сухогруз, на борту которого находятся 25 человек, напоминает РосБизнесКонсалтинг. По сообщениям представителей Международного морского бюро, сухогруз направлялся в Кению и был захвачен у восточного побережья Сомали, хотя раньше пираты захватывали суда в основном у северного побережья.