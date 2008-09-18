Сегодня похоронят «Никиту», погибшую в аварии с Bentley

Сегодня в Симферополе байкеры зажгут свечи в память о 25-летней Анне Мишуткиной, разбившейся на мотоцикле в аварии с участием автомобиля Bentley, за рулем которого находился 24-летний Виталий ФАЙНГОЛЬД - сын депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА.

Девушка была известна в байкерских кругах как «Никита». В четверг состоятся похороны А.Мишуткиной. Простится с ней приедут байкеры из многих регионов Украины. У А.Мишуткиной осталась малолетняя дочь.

Как сообщила корреспонденту УНИАН одна из участниц байкерского движения Крыма, свечи в память о разбившейся на мотоцикле девушке зажгут в четверг вечером в Симферополе в районе железнодорожного вокзала, где произошла авария, и на главной площади города – площади Ленина. «В районе железнодорожного вокзала соберутся близкие и друзья Ани, а на площади Ленина планируется более массовая акция: будут мотоциклисты и люди, которые сочувствуют», - сообщила собеседница.

Как сообщал УНИАН, около 3-х часов ночи 16 сентября в районе ж/д вокзала Симферополя мотоцикл «Сузуки» совершал поворот, когда в него врезался двигавшийся навстречу автомобиль Bentley. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями.

В результате ДТП погибла 25-летняя водитель мотоцикла «Сузуки». Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга. По данным местных СМИ, В.ФАЙНГОЛЬД находится в реанимации одной из больниц Симферополя., при этом в отделение журналистов не пускают.

Виновник ДТП устанавливается.

Симферопольского депутата И.ФАЙНГОЛЬДА в СМИ называют одним из богатейших жителей Крыма.