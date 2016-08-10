Бабушка умерла. Дальше что?

Крымская провокация КГБ (какой аббревиатурой клуб русских палачей и подонков не называй, все равно получается КГБ), состоявшаяся в воспаленном сознании сценаристов войны и плавно перетекшая в информационное пространство, - это масштабная проверка на прочность, возможно, последняя, перед назревшими изменениями в российско-украинских и российско-европейских отношениях.

Ленивый не заметил схожесть фейка об отважных украинских коммандос, дерзко и нагло, под прикрытием могучей украинской артиллерии, проникших в оккупированный Крым и убивших на исконно отжатой русскими братьями территории неких людей, с Гляйвицким инцидентом – операцией «Консервы», которой гитлеровская Германия воспользовалась, чтобы в 1939 году напасть на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Для тех, кто забыл, о чем речь, напомню вкратце: в связи с запланированной атакой, немцы решили инсценировать нападение поляков на третий Рейх. Сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, «напали» на радиостанцию в Гляйвице (теперь Гливице, Польша) и передали в эфир антигерманское воззвание на польском языке. Для большей убедительности «дерзкое нападение» не обошлось без жертв. Роль «погибших во время дерзкой атаки» была отведена переодетым в польскую военную форму заключенным немецких концлагерей.

Ленивый не заметил схожесть фейка об отважных украинских коммандос, проникших в оккупированный Крым и убивших на исконно отжатой русскими братьями территории неких людей, с Гляйвицким инцидентом – операцией «Консервы»

Кодовой фразой, с помощью которой был отдан приказ о проведении псевдонападения, было предложение: «бабушка умерла». Бабушка умерла, началась страшнейшая в истории мировая бойня, унесшая десятки миллионов жизней и обнажившая порочное дно человеческой природы.

Итак, в нашем случае бабушка тоже уже умерла. Кремлевский маньяк публично озвучил сфальсифицированный бред об украинской агрессии и добавил, что так этого не оставит. Шакалята-подпевалы из его окружения – ближнего и не очень – уже рассуждают об «ответе согласно военной доктрине РФ».

Что теперь?

Разумеется, за последние годы мы имели достаточно возможностей изучить Путина, чтобы отдавать себе отчет – все это – проверка на прочность. Взятие на понт. Только – в глобальном масштабе. Аналогии с началом Второй мировой слишком очевидны, чтобы низкорослый недоцарь всерьез рассчитывал на то, что его ложь купят на внешних рынках. А для внутреннего потребителя вся эта история еще менее полезна: во-первых, россияне и так готовы идти убивать во имя русского мира, четвертого Рейха и фюрера-дзюдоиста, а, с другой стороны, и это – во-вторых, – слишком уж все слабенько: нет съеденных снегирей, распятых джанкойских мальчиков и изнасилованных севастопольских девочек.

Аналогии с началом Второй мировой слишком очевидны, чтобы низкорослый недоцарь всерьез рассчитывал на то, что его ложь купят на внешних рынках

Итак, теперь небольшой правитель большой страны ждет, какой будет реакция мира на его, сотоварищи, креатив. Приведут ли Британия и США – гаранты безопасности Украины согласно Будапештского меморандума – в боевую готовность свои стратегические вооружения, направят ли дополнительные корабли в Средиземное море, а самолёты – в Польшу, заявят ли о том, что не оставят Украину один на один с Володиной ордой, отдадут ли приказ морпехам паковать рюкзаки. Предъявят ли, наконец, спутниковые фото, на которых – ни артобстрелов Крыма, ни мифических ДРГ, зато – ядерные боеголовки, заботливо доставленные в последние дни на оккупированную украинскую территорию по приказу кремлевских извращенцев, все жаждущих «повторить» кровавую баню 80-летней давности.

Кстати, важной побочной целью всей этой провокации, в частности, и является «легитимизация» размещения в Крыму ядерных боеприпасов – как защитного средства от бандеровцев, норовящих, согласно методичкам российской пропаганды, поубивать как можно больше мирного украинского населения, проживающего в Крыму под заботливым присмотром русского солдата.

Еще одна второстепенная цель этой акции – дать новый повод прикормленным пророссийским голосам в западном политикуме вновь заговорить о том, что в российско-украинских отношениях «не все так однозначно», а потому, «до выяснения», санкции с Россиюшки лучше-то снять…

Это все понятно, сколь и очевидно. Вопрос в другом: а дальше – что?

Важной побочной целью всей этой провокации, в частности, и является «легитимизация» размещения в Крыму ядерных боеприпасов

Примут ли вызов лысого кэгэбиста лидеры демократического мира? Готовы ли разъедаемые психологической и физической усталостью, воровством и разного калибра коррупционными скандалами ВСУ принять этот вызов (хотя, именно на счет военных – меньше всего сомнений)? Готовы ли к этому чиновники, высаживающие на своих огородах банки с долларами?

И, главное, - готово ли к этому вызову украинское общество, потребляющее согласованные с террористами новости из телеэкранов, уклоняющееся от мобилизации, ездящее на отдых в Крым и по делам – в Москву?

Скоро узнаем.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН