Россия разместила в оккупированном Крыму носители ядерного оружия – разведка

Об этом сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сегодня во время брифинга в эфире «112 Украина».

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«Такая вероятность (размещения ядерного оружия в Крыму – УНИАН) не исключается. Действительно, на территории Крымского полуострова есть носители ядерного оружия – это надводные, воздушные средства, которые могут применять ядерное оружие», - заявил он.

«На сегодняшний день ядерное оружие находится на складах хранения на территории России - это возле Новороссийска и других объектах, которые находятся в европейской части РФ», - сказал Скибицкий.