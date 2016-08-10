В Минюсте допускают, что одиозный судья Чаус уйдет от ответственности

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказала глава департамента по вопросам люстрации Минстерства юстиции Татьяна Козаченко.

"Учитывая, что на самом деле судья Чаус уже является одиозным судьей, о нем очень много знают, эти вопросы сейчас будут в рамках проверки и расследования правоохранительных органов, и будут перспективными в суде, который непосредственно, при имеющихся доказательствах, сможет довести это до приговора, если на то будут доказанные основания", -

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При этом Козаченко не исключила, что Чаус может уйти от ответственности.

"Да, такое возможно. У нас ВР в отпуске, КСУ в отпуске, ВСЮ в отпуске, то есть, часть государственных органов не осуществляет своих полномочий априори", - подчеркнула она.

Напомним, 9 августа Национальное антикоррупционное бюро разоблачило Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов.