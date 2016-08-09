В оккупированном Крыму объяснили отсутствие интернета

Об этом передает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с необходимостью проведения работ по модернизации сети магистрального провайдера интернет-услуг, вызванного повышенным спросом на услугу беспроводной передачи данных, ближайшие несколько дней могут наблюдаться сложности с доступом в интернет", – говорится в сообщении.

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Накануне еще один крымский оператор – "Крымтелеком" – также объявил о технологических работах.

Жители северного Крыма жалуются на отсутствие интернет-связи, которой в некоторых регионах нет уже вторые сутки. О сбоях в работе интернета, в частности, сообщают пользователи в Джанкое, Армянске, Красноперекопске, Красногвардейском, в Первомайском и Раздольненском районах.