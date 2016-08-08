В оккупированном Джанкое слышны выстрелы и отключен интернет - СМИ

Об этом рассказали очевидцы, передает "Наша газета".

"Возле больницы весь день стоят четыре "зеленых человечка" с автоматами. Только что были слышны звуки, похожие на выстрелы, что происходит, мы не знаем, потому что несколько часов назад в городе отключили интернет", – рассказала местная жительница.

Позже появилась еще одна версия происходящего. Некоторые жители города утверждают, что это были звуки взрывающихся балонов.

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Также отключение интернета в Джанкое подтвердила крымскотатарская активистка Эльзара Абдураманова на своей странице в Facebook.

"В Джанкое "по техническим причинам" ориентировочно на сутки отключили Интернет. Городские провайдеры (разные) говорят, что так по всему северному Крыму", - сообщила она.

"Возможно, в связи со сложившейся ситуацией?" - предположила Абдураманова.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный ОМОН проверяет автобусы на новых блокпостах в оккупированном Крыму.