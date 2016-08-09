В РФ извинились за преследования осужденного к 8,5 годам украинца Литвинова, но оставили приговор в силе

Как сообщает Радио Свобода, адвокат Литвинова Виктор Паршуткин намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Он также сообщил, что Генпрокуратура России письменно извинилась перед Литвиновым за заведенные ранее против него дела по статьям "убийство" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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Литвинов был задержан летом 2014 года. По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона "Днепр-1" якобы убил несколько десятков мирных жителей Луганской области.

25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова были сняты, но одновременно было возбуждено дело о грабеже.

По версии российского следствия, Литвинов вместе с неизвестными военными отнял у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля.

Адвокат Паршуткин предоставил суду документы, согласно которым один автомобиль принадлежит жителю Луганской области и числится в настоящий момент в розыске, а второй до сих пор находится в Луганске и, по данным правоохранительных органов Украины, не похищался.