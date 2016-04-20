Российский суд приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам колонии

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Виктор Паршуткин.

«Сегодня Тарасовский районный суд Ростовской области вынес приговор украинцу Сергею Литвинову, которого признал виновным в совершении разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко. Литвинова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сказал защитник.

Он назвал дело его подзащитного «выдуманным». По его словам, защита уже направила из Москвы по почте апелляционную жалобу на приговор.

«Начинается работа по подготовке жалобы в интересах Сергея Литвинова в ЕСПЧ», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко уволил еще четверых судей, одну из них - за нарушение присяги во время Майдана

Ранее, адвокат Литвинова Виктор Паршуткин заявил, что не верит, что в деле существуют пострадавшие и свидетели.

Изначально Литвинова обвиняли в «карательных операциях в составе военизированного батальона «Днепр» против мирных жителей Донбасса - массовых убийствах и изнасилованиях (в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и двенадцатилетняя девочка)». Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина России.