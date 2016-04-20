Российский суд приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам колонии
В России осудили за «разбой» к 8,5 годам колонии строго режима Сергея Литвинова, задержанного российскими правоохранителями за подозрения в убийстве в качестве бойца добровольческого батальона 40 человек в ходе боев на Донбассе, позже обвинения переквалифицировали из-за отсутствия доказательств вины.
Об этом УНИАН сообщил его адвокат Виктор Паршуткин.
«Сегодня Тарасовский районный суд Ростовской области вынес приговор украинцу Сергею Литвинову, которого признал виновным в совершении разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко. Литвинова приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сказал защитник.
Он назвал дело его подзащитного «выдуманным». По его словам, защита уже направила из Москвы по почте апелляционную жалобу на приговор.
«Начинается работа по подготовке жалобы в интересах Сергея Литвинова в ЕСПЧ», - сказал он.
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Ранее, адвокат Литвинова Виктор Паршуткин заявил, что не верит, что в деле существуют пострадавшие и свидетели.
Изначально Литвинова обвиняли в «карательных операциях в составе военизированного батальона «Днепр» против мирных жителей Донбасса - массовых убийствах и изнасилованиях (в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и двенадцатилетняя девочка)». Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина России.