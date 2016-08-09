Российские войска в оккупированном Крыму отрабатывают антитеррористические мероприятия - разведка

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает 112 Украина.

"На сегодняшний день российские группировки войск в Крыму проводят отработку мероприятий антитеррористической угрозы. Войска, подразделения Черноморского флота РФ, подразделения внутренних дел, Нацгвардии, отрабатывают вопросы усиления охраны стратегически важных объектов, меры безопасности и предотвращения террористических актов. С этим связана активность как на границе, так и на других стратегических объектах в Крыму", - отметил Скибицкий.

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"Мы не исключаем любых провокаций, которые могут быть осуществлены РФ как на территории оккупированного Крыма, так и на других оккупированных территориях нашей страны", - добавил представитель разведки.

Ранее Скибицкий заявлял, что перемещение техники осуществляется с территории Российской Федерации – как правило, техника приходит из России эшелонами через Керченскую переправу, а личный состав прибывает в большинстве случаев военно-транспортными самолетами на территорию оккупированного Крыма.