В разведке рассказали, как российская техника попадает в оккупированный Крым (видео)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает "5 канал".

Как отмечается, на полуострове войска перемещают каждые полгода. Кроме того, россияне накапливают вооружение неподалеку от Джанкоя. Далее его планируют перебросить ближе к границе оккупированного Крыма с материковой Украиной.

"Перемещение техники осуществляется с территории Российской Федерации – это, как правило, техника приходит из России эшелонами через Керченскую переправу, а личный состав прибывает в большинстве случаев военно-транспортными самолетами на территорию Крыма", – отметил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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В свою очередь из-за провокационных действий оккупантов в Крыму украинские Вооруженные силы перемещают технику на юге Украины. Такую информацию предоставил спикер Генштаба Владислав Селезнев. Он заверил, что у украинской стороны достаточно сил и техники, чтобы противостоять российской агрессии.

"Перемещение вооружения и военной техники на юге Украины происходит в связи с тем, что есть определенные провокационные действия со стороны оккупационных войск, которые расположены на территории Крымского полуострова, но это те мероприятия, которые проходят в рамках имеющихся сил и средств Вооруженных сил Украины на юге", - отметил Селезнев.

Кроме того, он добавил: "Если вы увидите технику, то это происходит маневр силами и средствами для того, чтобы обеспечить прикрытие государственной границы на определенных участках. Что касается усиления, то у нас там достаточно сил и средств для того, чтобы эффективно противостоять врагу".

Ранее спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что в связи с агрессивными действиями России Украина усиливает воинские подразделения в Херсонской области, которая граничит с оккупированным Крымом.