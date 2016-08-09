Подозреваемому в убийстве подростка в BMW патрульному Олейнику продлили домашний арест

Об этом УНИАН сообщили в столичной прокуратуре, отметив, что также Олейнику продлен срок отстранения от должности до 10 октября, а срок следствия продлен до 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские открыли огонь по BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

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Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Ростиславу Храпачевскому - его отпустили под личное обязательство.