Смертельная погоня в Киеве: Суд отправил под круглосуточный домашний арест водителя BMW Храпачевского

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу прокуратуры и изменил водителю ВМW Ростиславу Храпачевскому меру пресечения с личного обязательства на круглосуточный домашний арест», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский за рулем BMW не остановился на требование сотрудников полиции и пытался скрыться. Во время преследования автомобиля патрульные применили табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

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Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство.

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Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.

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Сначала Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца, но защита данное решение обжаловала, и Олейник был отпущен под домашний арест.

Вместе с тем Голосеевский райсуд Киева отпустил Храпачевского под личное обязательство.