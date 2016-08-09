В Винницкой области в результате пожара в многоквартирном доме без жилья остались 58 человек

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, сегодня председатель облгосадминистрации Валерий Коровий посетил город и провел там оперативное совещание по ликвидации последствий пожара и возможным путям оказания помощи пострадавшим.

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По результатам поездки принято решение о выплатах пострадавшим семьям материальной помощи из резервного фонда областного бюджета, в том числе, дополнительных выплат семьям, имеющим детей. Соответствующее распоряжение председателя облгосадминистрации будет подписано в ближайшее время.

«Первое, что нужно сделать, - в максимально сжатые сроки предоставить финансовую помощь каждой семье. Следующим шагом будет проведение экспертизы здания, чтобы определиться с дальнейшими действиями по его восстановлению», - сказал Коровий.

По сообщению Нацполиции области, огнем был частично уничтожен первый этаж, полностью второй и крыша двухэтажного дома. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на чердаке. Из дома были эвакуированы около 80 человек, никто из жильцов не пострадал.

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По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.