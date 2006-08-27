20.03.2018
вторник
USD
26.45
EUR
32.62
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Парад военных оркестров на Крещатике (13 фото)
17:28, 27 августа 2006
Общество
336
К 15-летию Независимости
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Новости Общества
03:33
Золушки 21 века: журналисты узнали, как найти мужа-бизнесмена с помощью сайтов знакомств (видео)
00:56
Киевляне проголосовали против переименования площади Льва Толстого
19 марта, понедельник
18:26
Украина перейдет на "летнее время" в ночь на 25 марта
17:48
Без искушений, злобы и переедания: все, что нужно знать о Великом посте (лонгрид)
17:23
Замело снегом: в Днепре объявили два выходных и досрочные каникулы
16:19
"Всем девушкам этого хочется": экс-Борис Апрель Зианджа мечтает о любимом муже и детях (видео)
15:58
Глава Николаевской ОГА о самоубийстве Волошина: начали распространять разную чушь
15:56
В оккупированном Крыму на 97% сократилось число учащихся на украинском языке - ООН
15:49
В выходные на Житомирщине в больницы с переохлаждением тела и обморожениями попали четверо людей
15:43
В Днепре вторник и среду могут сделать выходными из-за непогоды
15:23
В Одессе оператор связи "сливал" спецслужбам РФ личные данные украинцев
15:07
Во Львове родители устроили пьяный дебош в кафе: их ребенка полиция передала бабушке (фото)
15:06
"Титушка" Крысин появился в суде и заявил, что расторг соглашение со своим адвокатом
14:50
В Николаеве под здание ОГА принесли бумажные самолетики в память о Волошине - они оказались в урне (фото)
14:25
"Силой своего слова делаете нас сильнее": Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения
14:14
Смелая и дерзкая: Тина Кароль в латексном платье произвела фурор на популярном шоу (фото)
13:40
"Мясорубка" на курорте в Грузии: мать рассказала о состоянии пострадавшей украинки (видео)
13:13
Самоубийство героя АТО в Николаеве: Волошин перед смертью говорил с медиками
12:36
На Донбассе выпал снег необычного цвета - соцсети
12:04
"Это было странно, дико, невозможно": Тина Кароль оценила "роскошные" ноги и голос девушки-трансгендера Зианджи (видео)
10:53
"Я его не боюсь": СМИ опубликовали переписку застрелившегося летчика Волошина (фото)
10:34
Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил голодовку
09:00
Мнение
Кто обуздает одесских романтиков с большой и маленькой дороги?
08:45
Звезда сериала "Сваты" попал в больницу
18 марта, воскресенье
19:18
Еще один украинский телеканал показал карту без Крыма (фото)
14:54
Украинского политзаключенного Кольченко с 8 марта удерживают в штрафном изоляторе
13:29
В Одессе не подтвердилось сообщение о минировании улицы, на которой находится Генконсульство РФ
10:15
К Генконсульству РФ в Харькове принесли чучело Путина, возле дипучреждения усилены меры безопасности (фоторепортаж)
04:41
Вероятная заказчица жестокого убийства в Фастове расплакалась после решения суда
03:45
Во Львове глава РГА брал взятки за "решение вопросов" и лояльность - полиция
02:37
"Я не слышал, чтобы она кричала": СМИ узнали показания "фастовского убийцы" и показали его лицо
00:39
В Крыму родителям школьников "предложили" отчитываться по Viber об участии в "выборах Путина"
17 марта, суббота
23:07
"Новая почта" после вчерашних обысков заявила о периодических хакерских атаках
22:37
Прятал лицо от камер: суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Фастове
21:28
В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного-контрактника
21:00
На нужды АТО Минобороны купило на 72 миллиона гривень дымовую смесь для страйкбола и кино
20:42
В Ужгороде состоялся Марш славы Героев (видео)
20:23
В Киеве автомобили российских дипломатов разрисовали тризубами (фото)
20:02
В Фастове суд взялся за заказчиков и исполнителей кровавого убийства женщины возле детсада (видео)
19:17
Градостроительный кадастр Житомирской области создан и дополняется новыми данными
19:02
В Днепре открыли новый армянский храм - самый большой в Восточной Европе (фото)
17:37
В помещениях "Новой почты" при обысках найдена неучтенная наличность
16:39
Телеканал "UA: Первый" извинился за карту без Крыма в прогнозе погоды
15:06
На Житомирщине в результате пожара в жилом доме погибло двое людей (фото)
14:25
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку-пропагандистку
14:13
В Одесской области задержали двух человек по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов
12:22
Сегодня в мире отмечают День святого Патрика: традиции праздника
10:05
Общественный транспорт в Киеве из-за непогоды идет с отклонением от графика
16 марта, пятница
23:24
Прокуратура подозревает "Новую Почту" в неуплате налогов в особо крупных размерах
20:43
Сенцов написал в письме об ухудшении состояния здоровья – сестра
20:10
Украинские богачи все чаще покупают квартиры в Майами и получают "грин-карты" - СМИ
19:35
Порошенко подписал закон о компенсации за аренду жилья военным-контрактникам
19:34
В Одессе начался суд над воспитательницей лагеря «Виктория», в котором при пожаре погибли дети
19:29
В офисах "Новой почты" проходят обыски
19:16
Свидетели загадочной гибели мужчины на Подоле рассказали об инциденте (видео)
18:33
В Житомире завтра почтят память Вячеслава Чорновила
18:20
На улицы Киева вывели вооруженные патрули Нацполиции и Нацгвардии
16:13
Аналитика
Беспокойтесь с миром: как поправки Лозового повлияют на "жизнь" после смерти
16:12
68-летняя Пугачева оголила колени на модном показе (фото)
16:07
В Житомире за развращение несовершеннолетней к восьми годам приговорили рецидивиста-педофила
15:54
Евровидение-2018: Alekseev надеется найти своего отца благодаря участию в конкурсе
15:53
В Киеве могут объявить понедельник выходным днем
15:41
Евровидение-2018: участник от Беларуси Alekseev рассказал, что думает о конкуренции с Украиной
15:37
Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)
14:56
Умер известный украинский режиссер
14:26
Секс бывает, но без чувств: Melovin приоткрыл тайну своей интимной жизни
14:13
Правительство Польши планирует упростить трудоустройство украинцев
13:27
В прокуратуре пообещали отсутствие "существенных изменений" по захоронениям после "поправки Лозового"
12:49
В Беларуси украинский язык теперь можно будет изучать в школах
12:44
Минюст взялся за скандальную смену власти в поселке под Киевом
12:32
Счастливчик: после гастролей в Крыму российскому рэперу разрешили выступать в Киеве и Харькове
12:27
Кровавое ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался Lexus Зайцевой
11:37
Оркестр из Харькова сыграл хиты группы Depeche Mode в собственной аранжировке (видео)
11:20
Актер Жан Рено с цветами наведался к Порошенко (видео)
10:34
Умер выдающийся украинский академик
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить