На Донеччине на химико-реактивном складе обрушилась крыша, один человек погиб

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции Донецкой области, информация о несчастном случае поступила к правоохранителям в 13.00.

По данным полиции, во время ремонта крыши перекрытие упало вниз вместе с рабочими.

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«Химико-реактивный склад расположен на въезде в г. Красногоровка. Владелец склада нанял 5 рабочих для ремонта помещения. Во время ремонтных работ крыша провалилась. В результате происшествия погиб 32-летний мужчина, его 30-летний напарник – в реанимации больницы г. Курахово, состояние тяжелое», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.