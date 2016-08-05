На Донеччине на химико-реактивном складе обрушилась крыша, один человек погиб
В Красногоровке Донецкой области во время проведения ремонтных работ на химико-реактивном составе один человек погиб, второй травмирован.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции Донецкой области, информация о несчастном случае поступила к правоохранителям в 13.00.
По данным полиции, во время ремонта крыши перекрытие упало вниз вместе с рабочими.
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«Химико-реактивный склад расположен на въезде в г. Красногоровка. Владелец склада нанял 5 рабочих для ремонта помещения. Во время ремонтных работ крыша провалилась. В результате происшествия погиб 32-летний мужчина, его 30-летний напарник – в реанимации больницы г. Курахово, состояние тяжелое», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.