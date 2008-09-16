Совет министров ЕС одобрил план борьбы с пиратством в Сомали

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза одобрил план борьбы с пиратством у берегов Сомали.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР после завершения первого дня заседания Совета.

“Мы очень обеспокоены пиратством у берегов Сомали”, - сказал он.

По словам французского министра, Совет ЕС решил создать специальное отделение по координации и помощи в наблюдении и борьбы с проявлениями пиратства.

В то же время Б.КУШНЕР обратил внимание на сложности решения этого вопроса, поскольку пираты иногда осуществляют свои нападения на суда за несколько сотен километров от берегов Сомали.

“Вы можете себе представить, что не так уже легко защитить все зоны вылова рыбы в мире”, - отметил министр иностранных дел Франции.

В одобренном Советом заключении о Сомали не исключается возможность проведения специальной морской операции для борьбы с пиратством возле Сомали.

Как сообщал УНИАН, в последнее время участились случаи пиратства у берегов Сомали, жертвами которых становились, в том числе, и граждане Украины.