С начала года милиция в Украине накрыла 15 порностудий

В этом году в Украине сотрудниками милиции выявлено 15 порностудий и цехов, а также пресечена деятельность трех организованных преступных групп, которые действовали в этой "сфере".

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, такие студии действовали в Крыму, Запорожье и Полтаве.

Как отметили в ДОС, в последнее время совершение вышеуказанных преступлений осуществляется с использованием высоких технологий и самой современной компьютерной техники путем размещения порнографической продукции на интернет-ресурсах.

По информации Департамента, "в то же время в Украине отсутствуют специалисты, в том числе и следователи, которые бы имели соответствующую базовую подготовку для расследования этого специфического вида преступления, поскольку следователь, оперативник, должен в совершенстве знать программное обеспечение компьютера, методы выявления порносайтов, возможности Интернета и его использования".

При этом в МВД отметили, что высшие учебные заведения системы МВД таких специалистов не готовят, а научно-разработанных методических рекомендаций по выявлению, документированию и расследованию этого вида киберпреступности нет.

"Те же методические рекомендации, которые существуют, не освещают все возможные аспекты этого вида преступности с учетом особенностей времени. Поэтому есть необходимость подготовки соответствующих специалистов, способных на современном уровне бороться с этими новыми технологиями порнопреступности", - отметили в МВД.

Учитывая изложенное, в милиции считают целесообразным введение специализации по расследованию преступлений указанной категории и строгому ее соблюдению, обеспечение обучения следователей, работников оперативных служб, которые документируют эти виды преступлений, с привлечением экспертов соответствующей квалификации.