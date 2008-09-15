В Коростене нажарят дерунов с импровизацией

20 сентября в городе Коростень Житомирской области состоится Первый международный фестиваль дерунов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН городской председатель Коростеня Владимир МОСКАЛЕНКО, отметив, что главным организатором мероприятия является городская власть.

Он проинформировал, что на сегодняшний день для участия в фестивале свои заявки уже подали 46 команд, которые будут представлять, кроме Украины, Польшу, Россию, Беларусь и Молдову. В.МОСКАЛЕНКО при этом отметил, что заявки еще продолжают приниматься.

“Это впервые в истории Украины проходит такой фестиваль. И он «имеет основания» проходить именно у нас – в Коростене, потому что это полесский край, где все время выращивался вкусный картофель”, - отметил мэр города.

По его словам, сейчас проводится мощная подготовка к проведению этого праздника. В.МОСКАЛЕНКО пообещал много импровизации и впечатлений всем гостям, кто пожалует на фестиваль.

Он сообщил, что 5 дней тому назад в городе уже состоялся Детский фестиваль дерунов (в детских заведениях Коростеня) и мероприятие был очень удачным. “Взрослый” фестиваль будет проводиться в центральном парке города, который сам по себе, как подчеркнул городской председатель, “уже является удивительным явлением природы и известным своими историческими местами и памятниками”.

Предусматривается, что в парке все будет оформлено в народном стиле, исторически связанном с древлянской культурой. Будут встречать гостей участники фестиваля в национальных костюмах. Будут устроены импровизированные сцены для концертных выступлений.

«Но главным действом фестиваля будет соревнование, кто лучше приготовит деруны», - отметил В.МОСКАЛЕНКО.

По словам городского председателя, любой из гостей фестиваля сможет стать дегустатором. Желающим будут выдаваться при этом бейджики, стоимостью 30 грн. каждый – эти средства будут перечисляться в Фонд дерунов. В дальнейшем дегустатор бесплатно сможет попробовать деруны у всех участников фестиваля и дать оценку блюду. Предусмотрено, что команда, которая наберет больше всего баллов и завоюет признание жюри профессиональных кулинаров, и станет победителем Первого фестиваля дерунов. Будет организовано и соревнование среди дегустаторов. А журналистов, которые прибудут на фестиваль, будут угощать дерунами бесплатно, отметил В.МОСКАЛЕНКО.

Также программа фестиваля предусматривает проведение ряда сопутствующих конкурсов, в частности, на самое интересное произведение о дерунах, конкурс плаката, конкурс на самый большой дерун и другие, которые, как подчеркнул мэр города, никоим образом не связаны с политикой, а направлены исключительно на отдых людей.

Праздник начнется в 11.00, в то же время официальное открытие праздника запланировано на 13.00.

В.МОСКАЛЕНКО проинформировал, что идея фестиваля принадлежит писателю Валерию НЕЧИПОРЕНКО.

Присутствовавший на пресс-конференции В.НЕЧИПОРЕНКО в свою очередь отметил, что организаторы фестиваля открыты для новых идей и предложений относительно проведения мероприятия.

По его словам, фестиваль планируется развивать, и уже в следующем году для участия в нем планируют пригласить черногорцев, эстонцев, латышей, представителей других стран.

“Мы раскрутим этот праздник, этот фестиваль. У аналогичных фестивалей очень большое будущее”, - заверил мэр Коростеня, сообщив, что это мероприятие планируется довести до уровня пивного фестиваля Октобер-фест в Мюнхене или международного фестиваля гуляша, который проводится в Венгрии.

В.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что это уже второй фестиваль в Коростене, который основан благодаря В.МОСКАЛЕНКО: в городе уже 9 лет подряд проходит всеукраинский литературный фестиваль «Просто так».