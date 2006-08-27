Сегодня вручение наград телеакадемии ”Эмми”

В воскресенье в Лос-Анджелесе пройдет 58-я церемония вручения наград американской телеакадемии "Эмми".

Как сообщили РИА «Новости» в оргкомитете церемонии вручения наград, мероприятие начнется в 20.00 по времени восточного побережья США (3.00 понедельника по киевскому времени).

В этом году телеакадемия решила сменить предпочтения, почти полностью преобразив список номинантов по сравнению с прошлым годом. Некоторые из фаворитов "Эмми"-2005, например, сериалы "Отчаянные домохозяйки" и "Остаться в живых", вообще не фигурируют в новом перечне претендентов на основные номинации.

Фаворитами нынешней церемонии вручения "Эмми" станут сериалы "Анатомия Грей" (11 номинаций), "24" (12 номинаций) и "На Запад" (16 номинаций). Многолетний лидер по числу номинаций на "Эмми", сериал "Клан Сопрано", в этом году претендует на награду лишь в одной категории - "Лучший драматический сериал".

В номинации "Лучший телевизионный художественный фильм" представлены две картины "Рейс 93" и "Сражавшийся рейс", посвященные одному из эпизодов трагических событий 11 сентября 2001 года.

В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Анатомия Грей", "Дом", "Клан Сопрано", "24", и "Западное крыло".

На награду "Лучший комедийный сериал" претендуют "Замедленное развитие", "Умерь свой энтузиазм", "Офис", "Клиника" и "Два с половиной мужчины".

Претендентами на звание лучшего актера названы Питер КРАУЗЕ (Peter Krause) ("Клиент всегда мертв"), Дэнис ЛИРИ (Denis Leary) ("Спаси меня"), Кристофер МЕЛОНИ (Christopher Meloni) ("Закон и порядок: специальный корпус"), Мартин ШИН (Martin Sheen) ("Западное крыло") и Кифер САЗЕРЛЕНД (Kiefer Sutherland) ("24").

В номинации "Лучшая актриса" соревнуются Франсис КОНРОЙ (Frances Conroy) ("Клиент всегда мертв"), Джина ДЭВИС (Geena Davis) "Главнокомандующий", Маришка ХАРЖИТЕЙ (Mariska Hargitay) ("Закон и порядок: специальный корпус"), Эллисон ДЖЕННИ (Allison Janney) ("Западное крыло") и Кира СЕДЖВИК (Kyra Sedgwick) ("The Closer").

В номинации "Лучший комедийный актер" представлены Ситв КЭРЕЛЛ (Steve Carell) "Офис", Ларри ДЭВИД (Larry David) ("Умерь свой энтузиазм"), Кевин ДЖЕЙМС (Kevin James) ("Король королев"), Тони ШЭЛХАУБ (Tony Shalhoub) ("Monk") и Чарли ШИН (Charlie Sheen) ("Два с половиной мужчины" ).

На награду "Лучшая комедийная актриса" претендуют Стокард ЧЕННИНГ (Stockard Channing) ("Вне практики"), Джейн КАШМАРЕК (Jane Kaczmarek) "В центре - Малькольм", Лиза КУДРОУ (Lisa Kudrow) ("Возвращение"), Дебра МЕССИНГ (Debra Messing) ("Уилл и Грейс") и Джулия ЛУИ-ДРЕЙФУС (Julia Louis-Dreyfus) ("Новые приключения старой Кристин").

В списке номинантов за лучшее реалити-шоу - "Большие гонки", "American Idol" (на российском телевидении аналогичное шоу называется "Народный артист"), "Танцы со звездами", "Проект "Подиум" и "Остаться в живых".