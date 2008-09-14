Участники митинга в Симферополе объяснили зачем им Черноморский флот

Около 300 сторонников КПУ и СПУ, Союза левых сил и ряда других общественно-политических сил сегодня на митинге в Симферополе высказались в поддержку независимости Южной Осетии и Абхазии и против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали флаги своих политсил, а также флаги Южной Осетии и транспаранты с надписями: «Нет прислужникам Гитлера!», «НАТО – война против славян!», «Нет фашизму и национализму!» и т.д.

В ходе митинга отслужили молебен в память о погибших в конфликте в Южной Осетии, павших почтили минутой молчания, прошло небольшое театрализованное представление.

Участники митинга в воззвании к крымчанам подвергли резкой критике правление Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Митингующие не исключили, что в Крыму может быть «в угоду США» разыгран сценарий, подобный южноосетинскому, и в этих условиях назвали Черноморский флот России «единственным гарантом мира и спокойствия» на полуострове. «Вот почему мы и дальше будем настаивать на бессрочном базировании Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе и Крыму», - подчеркивается в воззвании митинга.

Учасники митинга приняли обращение в адрес ООН, Совета Европы и ОБСЕ с просьбой направить своих представителей в Крым для изучения «фактов грубого попрания норм Конституции Автономной Республики Крым, организации так называемых «инициатив» по ликвидации самой автономии, попрания политических, экономических, культурных прав и свобод граждан, проживающих в Крыму».