Идею газотранспортного консорциума пропихивает РосУкрЭнерго?

Все разговоры о создании международного консорциума для управления украинской газотранспортной системой - это фантазии бывшего руководства Минтопэнерго, близкого к "РосУкрЭнерго", сообщил "Зеркалу недели" источник в НАК "Нафтогаз України".

"Достигнутая между Дубиной и Миллером договоренность об отсутствии в схеме газопоставок на 2009 год компании "РосУкрЭнерго", вынуждает лоббистов этой компании искать себе новые портфели и источники доходов. Отсюда и разговоры о якобы возрождающейся идее консорциума", - отметил источник.

По словам источника, к концу нынешнего года объем российского газа, прошедшего через Украину транзитом в Европу, составит 140 млрд. кубометров и без создания консорциума.

"Ведь объем определяется не формой управления, а спросом и пропускной способностью украинской ГТС", - подчеркнул источник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Газпром" предложил Украине вернуться к идее передачи украинской газотранспортной системы в управление международному газотранспортному консорциуму. Это якобы позволило бы Украине нарастить объемы транзита природного газа со 110 млрд. до 130-140 млрд. кубометров в год.