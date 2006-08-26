Неизвестные ворвались в админкорпус Кременчугского сталелитейного завода

25 августа вечером группа неизвестных совершила попытку захватить администативный корпус Кременчугского сталелитейного завода.

Как передает коррреспондент УНИАН, неизвестные, одетые в черную форму охраны и с желтыми ленточками на рукавах, с применением бейсбольных бит напали на охрану завода и ворвались в админкорпус предприятия.

«Они штурмовали здание и проходную. Забор, который огорожен колючей проволокой, они перодолевали, кидая на него матрасы и перепрыгивая на них»,- сказал представитель охраны завода.

«В админкорпусе разбиты стекла в дверях, разбросаны вещи работников предприятия. Там полный бардак»,- рассказала работница завода.

Работники предприятия вызвали милицию. По официальным данным, более 30 нападавших задержаны и доставлены в райотделы милиции.

Бригадами скорой помощи оказана помощь более чем десяти охранникам завода.

Всю ночь на месте происшествия работали работники милиции во главе с начальником Полтавской областной милиции Сергеем АВРАМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске с начала этого года были проведены четыре внеочередных собрания акционеров Кременчугского сталелитейного завода. На них рассматривались вопросы о переизбрании органов управления предприятии и о передаче реестра акционеров ОАО "КСЗ" другому регистратору.

Правление завода приняло решение созвать и провести общее собрание акционеров ОАО "КСЗ" 15 августа 2006 г. Учитывая конфликтную ситуацию между крупными акционерами и регистратором общества, такое решение было публично оглашено на пресс-конференции в УНИАН 15 июня 2006 года. Однако общее собрание акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», назначенное на 15 августа, не состоялось. Об этом заявило правление ОАО "КСЗ" в открытом письме к работникам и акционерам предприятия. В своем письме правление назвало причину срыва сбора акционеров: «Регистратор ООО "Профреестр" не предоставляет правлению реестр акционеров ОАО „КСЗ” для осуществления всех необходимых мероприятий по подготовке и проведению общего собрания».