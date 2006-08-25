На Ай-Петри женщина сорвалась со скалы
14:00, 25 августа 2006Общество
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Потерпевшую нашли в ущелье
24 августа в 18.00 неподалеку от крымского города Алупка на горе Ай-Петри со скалы сорвалась женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место оперативно прибыли шесть альпинистов. Пострадавшая была найдена в ущелье, продолжается ее транспортировка.
Кроме того, в Закарпатской области альпинисты МЧС спасли подростка, который заблудился во время восхождения на гору Петрос.
Информация об исчезновении 15-летнего юноши из Ивано-Франковска, который в составе группы из 11 туристов осуществлял восхождение на гору, поступила в МЧС вчера в 21.30. Сегодня в 07.30 подросток в удовлетворительном состоянии был найден.
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