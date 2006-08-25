На Ай-Петри женщина сорвалась со скалы

24 августа в 18.00 неподалеку от крымского города Алупка на горе Ай-Петри со скалы сорвалась женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на место оперативно прибыли шесть альпинистов. Пострадавшая была найдена в ущелье, продолжается ее транспортировка.

Кроме того, в Закарпатской области альпинисты МЧС спасли подростка, который заблудился во время восхождения на гору Петрос.

Информация об исчезновении 15-летнего юноши из Ивано-Франковска, который в составе группы из 11 туристов осуществлял восхождение на гору, поступила в МЧС вчера в 21.30. Сегодня в 07.30 подросток в удовлетворительном состоянии был найден.